Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      வித் லவ் படத்தின் மறந்து போச்சே பாடல் வெளியானது
      X

      'வித் லவ்' படத்தின் 'மறந்து போச்சே' பாடல் வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Jan 2026 6:49 PM IST
      • வித் லவ் படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்
      • டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி', 'லவ்வர்' படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன் இயக்கியுள்ளார்

      டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் மூலம் பிரபலமானவர் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த். தற்போது வித் லவ் படம்மூலம் இவர் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார். இதில் ஜீவிந்த்க்கு ஜோடியாக அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ளார்.

      இப்படத்தை 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி', 'லவ்வர்' படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன் இயக்கியுள்ளார். MRP என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் ஷான் ரோல்டன் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      இப்படத்தின் டீசர், முதல் பாடல் எல்லாம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், படம் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி வெளியாகும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் மறந்து போச்சே பாடல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

      With Love Abishan Jeevinth வித் லவ் அபிஷன் ஜீவிந்த் அனஸ்வரா ராஜன் Anaswara Rajan 
      Next Story
      ×
        X