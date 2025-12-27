Live
      ராஜா சாப் படத்தில் மாளவிகா மோகனன் நடிக்கும் கதாபாத்திரம் குறித்து வெளியான போஸ்டர்
      'ராஜா சாப்' படத்தில் மாளவிகா மோகனன் நடிக்கும் கதாபாத்திரம் குறித்து வெளியான போஸ்டர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Dec 2025 10:46 AM IST
      • இப்படத்திற்கு எஸ் தமன் இசையமைத்துள்ளார்.
      • அனைத்து மொழியிலும் ஜனநாயகனுக்கு போட்டியாக ஜனவரி 9-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

      மாருதி இயக்கத்தில் பிரபாஸ் 'ராஜாசாப்' திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். பிரபாஸுடன் மாளவிகா மோகனன், நிதி அகர்வால், மற்றும் ரிதி குமார் முன்னணி பெண் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

      படத்தில் சஞ்சய் தத் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்தை டிஜி விஷ்வா பிரசாத் தயாரிக்கவுள்ளார். இப்படத்திற்கு எஸ் தமன் இசையமைத்துள்ளார்.

      மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ஹாரர் காட்சிகள் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும் பிரபாஸ் மிகவும் ஜாலியாக நகைச்சுவைத்தனத்துடன் நடித்துள்ளார்.

      இப்படம் பான் இந்தியன் படமாக இந்தி, தமிழ், தெலுங்கும், மலையாளம், கன்னடம் என அனைத்து மொழியிலும் ஜனநாயகனுக்கு போட்டியாக ஜனவரி 9-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

      இந்த நிலையில், 'ராஜாசாப்' திரைப்படத்தில் மாளவிகா மோகனின் கதாபாத்திரம் தொடர்பான போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் பைரவி என்ற கதாபாத்திரல் மாளவிகா மோகனன் நடிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டரை ரசிகர்கள் இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.



