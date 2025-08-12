Live
      Love or Destiny: ஜான்வி கபூர் நடித்த பரம் சுந்தரி பட டிரெய்லர் ரிலீஸ்!
      Love or Destiny: ஜான்வி கபூர் நடித்த பரம் சுந்தரி பட டிரெய்லர் ரிலீஸ்!

      12 Aug 2025 5:47 PM IST
      • தினேஷ் விஜன் தயாரிக்கும் ரொமான்ஸ் படமான பரம் சுந்தரியில் ஜான்வி கபூர் மற்றும் சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
      • தஸ்வி புகழ் துஷார் ஜலேதா இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

      மேடாக் பிலிம்ஸ் (Maddock Films) தினேஷ் விஜன் தயாரிக்கும் ரொமான்ஸ் படமான பரம் சுந்தரியில் ஜான்வி கபூர் மற்றும் சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

      தஸ்வி புகழ் துஷார் ஜலேதா இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். மல்ஹோத்ரா பரம் கேரக்டரிலும், ஜான்வி கபூர் சுந்தரி கேரக்டரிலும் நடித்துள்ளனர். திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

      படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியான நிலையில் படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      அதில் வட இந்திய இளைஞனாக சித்தார்த் மல்ஹோத்ராவும் தென்னிந்திய பெண்ணாக ஜான்வி கபூர் காதலிக்கின்றனர். இவர்களது காதலில் பிரச்சனி ஏற்படுகிறது மேலும் குடும்பங்களிடையே பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. இதுப்போன்ற காட்சிகள் டிரெய்லரில் இடம் பெற்றுள்ளது.

      இப்படம் சிரிப்பு, காதல், பிரச்சனை மற்றும் எதிர்ப்பார்க்காத டிவிஸ்டுகளுடன் திரைக்கதை அமைந்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

