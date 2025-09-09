Live
      Lokah:மலையாள சினிமாவின் அதிவேக 200 கோடி வசூல்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 4:14 PM IST
      நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் லோகா.

      பிரேமலு நடிகர் நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் லோகா.

      இவர்களுடன் சாண்டி, சந்து சலிம் குமார், அருண் குரியன் மற்றும் சாந்தி பாலசந்திரன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை டொமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார். சாண்டியின் வில்லத்தனம் படத்திற்கு ஒரு புதிய சாயலை கொடுத்துள்ளது.

      திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. ரசிகர்கள் பலரும் படத்தை பாராட்டி இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். கல்யாணியின் நடிப்பு பலரால் பாராட்டப்படுகிறது.

      தமிழ், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு மொழியின் வெற்றியை தொடர்ந்து படக்குழு இப்படத்தை இந்தி மொழியில் கடந்த 5 ஆம் தேதி வெளியிட்டனர். ஆனால் திரைப்படம் 4 நாட்களின் முடிவில் 2 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்துள்ளது. இந்தியில் பாகி 4 மற்றும் பரம் சுந்தரி போன்ற திரைப்படங்கள் ஓடிக்கொடிருப்பதால் இப்படத்தை யாரும் பார்க்க பெரிதாக முன்வரவில்லை.

      இத்திரைப்படம் உலகளவில் 200 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்தது. ஒரு மலையாள சினிமா வேகமாக 200 கோடி வசூல் செய்ததில் 2- வது இடத்தை லோகா திரைப்படம் பிடித்துள்ளது.

      Lokah Naslen Kalyani Priyadarshan நஸ்லென் 
