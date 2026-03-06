என் மலர்

#Kalaiyarasan | `காட்ட நினைச்சாலே பயமா இருக்கு ஆயா...' நடுங்கவிடும் `கொலைச்சேவல்' டிரெய்லர் வெளியீடு!
ஆர்.பி. பிலிம்ஸ் சார்பில் ஆர்.பி. பாலா தயாரிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம், `கொலைச்சேவல்'. அறிமுக இயக்குநர் வி.ஆர். துதிவாணன் இயக்கி இருக்கும் இந்தப் படத்தில் கலையரசன், தீபா பாலு முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
பால சரவணன், அகரன் வெங்கட், ஆதவன், கஜராஜ் உட்பட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர். பி.ஜி. முத்தையா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு சாந்தன் இசையமைத்துள்ளார். `கொலைச்சேவல்' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது.
சமீபத்தில் இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, 'கொலைச்சேவல்' திரைப்படம் மார்ச் 13-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. பட வெளியீட்டை ஒட்டி `கொலைச்சேவல்' படத்தின் டிரெய்லர் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தின் டிரெய்லரை இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் வெளியிட்டுள்ளார்.