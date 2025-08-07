என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
கவர்ச்சியின் உச்சத்தில் கியாரா- வைரலாகும் பிகினி புகைப்படம்
ஹ்ரித்திக் ரோஷன் மற்றும் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் நடிப்பில் வார் 2 திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்தில் கியாரா அத்வானி மிகவும் கவர்ச்சியான கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தை அயன் முகர்ஜி இயக்க யாஷ் ராஜ் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது. அண்மையில் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்பை இன்னும் அதிகரித்தது.
இதனை தொடர்ந்து படத்தின் பாடலான ஜனாப் இ ஆலி பாடலின் டீசரை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ஹ்ரித்திக் மற்றும் ஜூஇயர் என்.டி.ஆர் இருவரும் மிகவும் அசத்தலான நடனாம் ஆடுகின்றனர். இந்த காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்நிலையில் கியாரா அத்வானி, இந்த படத்தில் பிகினி உடையில் நடித்துள்ளார். அது தொடர்பான புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.