24 வயதில் இயக்குநர் அவதாரம் எடுக்கும் கென் கருணாஸ்- வெளியான தகவல்
கென் கருணாஸ் இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.
2019 ஆம் ஆண்டு வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் வெளியான அசுரன் திரைப்படத்தில் தனுஷின் இளைய மகனாக நடித்து இருந்தார் கென் கருணாஸ். இவரது நடிப்பு பலராலும் பாராட்டு பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து வாத்தி மற்றும் விடுதலை பாகம் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து மக்களின் கவனத்தை பெற்றார்.
தற்போது கென் கருணாஸ் இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். இவர் இயக்கும் படத்தில் இவரே கதாநாயகனாக நடிக்க இருக்கிறார். இது ஒரு பள்ளிக்கூட பின்னணியில் நடக்கும் கதைக்களமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
இப்படத்தில் மலையாள நடிகரான சுராஜ் வெஞ்சரமூடு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்திலும், ஸ்ரீதேவி அப்பல்லா, அனிஷ்மா என மொத்தம் 3 கதாநாயகிகள் நடிக்க இருக்கின்றனர். படத்தின் இசையை ஜி.வி பிரகாஷ் மேற்கொள்கிறார். இதுக்குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
