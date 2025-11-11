Live
      மாஸ்க் படத்தின் 2ஆவது சிங்கிள் குறித்த அப்டேட்..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Nov 2025 8:31 PM IST
      ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைக்க அறிமுக இயக்குநர் விகர்னன் அசோக் படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

      கிஸ் படத்தை தொடர்ந்து, கவின் அறிமுக இயக்குநர் விகர்னன் அசோக் இயக்கும் மாஸ்க் படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் கவினுடன் ஆண்ட்ரியா முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.

      தெலுங்கு நடிகையான ருஹானி சர்மா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இவர்களை தவிர, சார்லி, பாலா சரவணன், விஜே அர்ச்சனா, சந்தோஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

      வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் பிலிம்ஸ் நிறுவனமும், பிளாக் மெட்ராஸ் நிறுவனமும் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். மாஸ்க் படம் வரும் நவம்பர் 21-ம் தேதி உலகளவில் வெளியாகிறது.

      படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று முன்தினம் வெளியானது. அத்துடன் ஆடியோ வெளியீடு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. ஏற்கனவே முதல் சிங்கிள் வெளியான நிலையில், 2ஆவது சிங்கிள் நாளை மாலை 5.04 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

