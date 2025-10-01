Live
      காந்தாரா சாப்டர்-1-ன் ரெபெல் பாடல் வீடியோ வெளியானது
      காந்தாரா சாப்டர்-1-ன் 'ரெபெல்' பாடல் வீடியோ வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Oct 2025 10:57 AM IST
      • உலக முழுவதும் நாளை இப்படம் வெளியாக உள்ளது.
      • பாடலை ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

      2022-ம் ஆண்டு கன்னடத்தில் வெளியாகி தென்னிந்திய மொழிகளில் வரவேற்பை பெற்ற படம் 'காந்தாரா'. இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக 'காந்தாரா சாப்டர்1' உருவாகி உள்ளது.

      உலக முழுவதும் நாளை இப்படம் வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தின் தமிழக தியேட்டர் வியாபார உரிமம் சுமார் ரூ.33 கோடிக்கு விநியோகம் நடந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

      இந்த நிலையில், 'காந்தாரா சாப்டர்-1' படத்தின் 'ரெபெல்' பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இதனை ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

      முன்னதாக, சென்னையில் நேற்று நடைபெற இருந்த 'காந்தாரா சாப்டர்1' பட புரமோஷன் நிகழ்ச்சியை படக்குழு ரத்து செய்தது. கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 உயிரிழந்த சம்பவத்தை அடுத்து 'காந்தாரா சாப்டர்1' பட புரமோஷன் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.


      kantara kantara 2 காந்தாரா ரிஷப் ஷெட்டி காந்தாரா சாப்டர் 1 
