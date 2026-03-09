என் மலர்
#T20WorldCup | டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு கமல் ஹாசன் வாழ்த்து
- பலரும் இந்திய அணிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
- தொடர்ச்சியாக ஐ.சி.சி. ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன்கள்.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது. தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், முன்னாள் வீரர்கள், ஜாம்பவான்கள், அரசியல் மற்றும் திரை பிரபலங்கள் என பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு நடிகரும், எம்.பி.யுமான கமல் ஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த X தளப் பதிவில் அவர், "எங்கள் ஆண்கள் அணி, தொடர்ச்சியாக ஐ.சி.சி. ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன்கள்! ஆண்கள் ஐ.சி.சி. கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையில் இரண்டாம் இடம், பெண்கள் ஐ.சி.சி. மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை சாம்பியன்கள்.
ரஞ்சி டிராபி முதல் ஐ.பி.எல். வரை இந்தியாவின் ஆழமான உள்நாட்டு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கு ஒரு சான்று. ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் இதுபோன்ற உள்நாட்டு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு இருந்தால் இந்தியா என்ன சாதிக்க முடியும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். இந்திய இளைஞர்களின் ஆற்றல் வரம்பற்றது.
பள்ளத்தாக்குகளில் இருந்து பிரமாண்டமான மைதானங்கள் வரை, குழந்தைப் பருவ கனவுகளில் இருந்து உலக சாம்பியன்கள் வரை - இந்தியா உயர்கிறது," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.