மீண்டும் திரைக்கு வருகிறார் பூமிநாதன்... 'காவலன்' ரீ-ரிலீஸ் அப்டேட்
தமிழில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற முன்னணி நடிகர்களின் படங்களை டிஜிட்டலில் புதுப்பித்து மீண்டும் ரிலீஸ் செய்து வருகிறார்கள். ஏற்கனவே ரஜினியின் 'பாட்ஷா', 'பாபா', கமல்ஹாசனின் 'வேட்டையாடு விளையாடு', 'ஆளவந்தான்', விஜயகாந்தின் 'கேப்டன் பிரபாகரன்', விஜயின் 'சச்சின்', 'ப்ரண்ட்ஸ்', இயக்குநர் சேரனின் 'ஆட்டோகிராப்' சூர்யாவின் 'வாரணம் ஆயிரம்', தனுசின் 'யாரடி நீ மோகினி' உள்ளிட்ட பல படங்கள் மீண்டும் திரையிடப்பட்டன.
அந்த வகையில், 2011-ம் ஆண்டு விஜய், அசின் நடிப்பில் வெளியான 'காவலன்' படம் வருகிற 5-ந்தேதி மீண்டும் வெளியாக உள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
2010-ம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான பாடி கார்டின் ரீமேக் படமாக 'காவலன்' வெளியானது. இப்படத்தை இயக்குநர் சித்திக் இயக்கி இருந்தார். இப்படத்தில் ராஜ்கிரண், மித்ரா குரியன், வடிவேலு மற்றும் ரோஜா ஆகியோர் நடித்து இருந்தனர்.
'காவலன்' படம் மீண்டும் வெளியாக உள்ளதால் விஜய் ரசிர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.