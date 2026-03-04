என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
ஜஸ்ட் ஃபாலோ யுவர் ஹார்ட்... 'MADE IN KOREA' டிரெய்லர் வெளியானது!
- மார்.12 நெட்ஃபிளிக்ஸில் படம் வெளியாகிறது.
- சமீபத்தில் டீசர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தது.
பிரியங்கா மோகன் மற்றும் கொரிய நடிகை பார்க் ஹே-ஜின் ஆகியோர் முதன்மை வேடங்களில் நடித்துள்ள படம் Made in Korea. இப்படத்தை ஆர்.ஏ. கார்த்திக் இயக்கியுள்ளார். தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் சிறுவயது முதல் கொரிய கலாச்சாரத்தின் மீது கொண்ட ஈர்ப்பால் தென்கொரியா செல்கிறார்.
அங்கு அவர் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் அங்கு கிடைக்கும் நட்பு போன்றவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஃபீல்குட் மூவியாக உருவாகி உள்ளது படம்.
சமீபத்தில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தது. மார்ச் 12ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் நேரடியாக படம் வெளியாகும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இன்று இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
