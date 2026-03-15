Oscars | ஆஸ்கர்ஸில் மல்லுக்கட்டும் ஈரான் - இஸ்ரேல் திரைப்படங்கள்
அணு ஆயுத போட்டி காரணமாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது கொடூர தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. மறுப்பக்கம் ஈரான் தன் பங்கிற்கு பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த போர் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. இந்த போர் 16-வது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரான்-இஸ்ரேல் போர் ஆஸ்கர்ஸ் மேடையிலும் எதிரொலிக்க இருக்கிறது.
ஆஸ்கர்ஸ் 2026 நிகழ்ச்சி நாளை நடைபெற இருக்கிறது. 98-வது ஆஸ்கர்ஸில் ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் சார்பில் தலா இரு படைப்புகள் போட்டியிடுகின்றன. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமான திரைப்படங்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் ஆஸ்கர்ஸ் பெற போட்டியிடும் நிலையில், போர் சூழலுக்கு மத்தியில் ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளில் இருந்து தலா இரு படைப்புகள் தேர்வாகி இருப்பது கவனம் பெற்றுள்ளது.
ஆஸ்கர்ஸ் போட்டியில் உள்ள ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் படைப்புகள்
ஈரான் - இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆக்சிடென்ட் (It Was Just An Accident)
பிரபல ஈரானிய திரைப்பட இயக்குநர் ஜாஃபர் பனாஹி இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆக்சிடென்ட் திரைப்படம் சிறந்த சர்வதேச திரைப்படம் மற்றும் சிறந்த ஒரிஜினல் திரைக்கதை ஆகிய இரு பிரிவுகளின் கீழ் ஆஸ்கர்ஸில் போட்டியிடுகிறது.
ஈரான் - கட்டிங் த்ரூ ராக்ஸ் (Cutting Through Rocks)
ஈரானில் பிறந்தவர்களாகிய முகமத்ரெஸா எய்னி மற்றும் சாரா காகி இணைந்து உருவாக்கி இருக்கும் "கட்டிங் த்ரூ ராக்ஸ்" சிறந்த ஆவணத் திரைப்படம் பிரிவில் போட்டியிடுகிறது.
இஸ்ரேல் - சில்ட்ரன் நோ மோர்: வேர் அண்ட் ஆர் கான் (Children No More: "Were and Are Gone)
ஹிலா மெடாலியா இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் சில்ட்ரன் நோ மோர் சிறந்த சிறு ஆவணப்படம் பிரிவில் போட்டியிடுகிறது.
இஸ்ரேல் - பட்சர்ஸ் ஸ்டெயின் (Butcher's Stain)
மேயெர் லெவின்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் பட்சர்ஸ் ஸ்டெயின் சிறந்த லைவ் ஆக்ஷன் குறும்படம் பிரிவில் போட்டியிடுகிறது.