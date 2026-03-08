என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      சிவனே ஆனாலும் அவனின் சக்தி ஒரு women-ஏ ! - பார்த்திபன் மகளிர் தின வாழ்த்து
      X

      சிவனே ஆனாலும் அவனின் சக்தி ஒரு women-ஏ ! - பார்த்திபன் மகளிர் தின வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 8:30 AM IST
      • பூமியை நாம் பூமா தேவி என்றே அழைக்கிறோம்.
      • எவனோ even அவன் எமனோ அவனை ஈன்றதும் ஒரு பெண்ணே

      உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி திரைப்பட நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில்,

      It's WORTH ! Worth & worth!

      Because women is another EARTH .

      பூமியை நாம்

      பூமா தேவி என்றே அழைக்கிறோம்.

      சாமா நாதன் என்று ஆணின் பெயர் கொண்டு அழைப்பதில்லை.

      எவனோ even அவன் எமனோ அவனை

      ஈன்றதும் ஒரு பெண்ணே,

      சிவனே ஆனாலும் அவனின் சக்தி ஒரு women-ஏ !

      Happy WOMEN'S DAY !

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      International Women's Day Parthiban உலக மகளிர் தினம் பார்த்திபன் 
      Next Story
      ×
        X