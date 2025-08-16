IFFM 2025 திரைப்பட விருதுகள்: நிமிஷா சஜயன், கீதா கைலாசம் வெற்றிப்பெற்றனர்

என் மலர்
புகழ்பெற்ற **இந்திய திரைப்பட விழா மெல்போர்ன் (IFFM) விருதுகள் 2025 நேற்று வெளியிடப்பட்டன. திரைப்படங்கள், இணையத் தொடர்கள் மற்றும் சிறப்பு பிரிவுகளின் சிறந்த கலைஞர்கள், படைப்பாளர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர். அதில் வெற்றி பெற்றவர்களின் பட்டியலை பின்வருமாறு பார்ப்போம்.
சிறந்த நடிகர் விருதுகள்
சிறந்த நடிகர் (ஆண்): அபிஷேக் பச்சன் – I Want To Talk
சிறந்த நடிகை (பெண்): கீதா கயிலாசம் – *அங்கம்மாள்
சிறந்த நடிகை (பெண்) – தொடர்:** நிமிஷா சஜயன் – *டப்பா கார்டல்* (Prime Video)
சிறந்த நடிகர் (ஆண்) – தொடர்:ஜெய்தீப் அஹ்லாவத் – *பாதாள்லோக் சீசன் 2
முக்கிய விருதுகள்
சிறந்த படம்:Homebound (Executive Producer: மார்டின் ஸ்கார்சேசி)
சிறந்த இயக்குனர்: நீரஜ் கெய்வான் – *Homebound*
சிறந்த தொடர்:Black Warrant (Netflix)
சிறந்த சுயாதீன திரைப்படம்:** *அங்கம்மாள்* (இயக்கம்: விபின் ராதாகிருஷ்ணன்)
ஏற்கனவே *New York Indian Film Festival* இல் சிறந்த படமாக தேர்வான *அங்கம்மாள்*, இங்கு மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
**சிறப்பு கௌரவங்கள்**
சினிமா Excellence விருது: அமிர் கான்
சினிமா முன்னணி விருது: அரவிந்த் சாமி
சினிமாவில் சமத்துவம்:** *பக்ஷோ பொண்டி (Shadowbox)* – பெங்காலி திரைப்படம் (இயக்கம்: தனுஷ்ரீ தாஸ், சௌம்யானந்த சாஹி)
Disruptor Award:** விர்தாஸ் (நகைச்சுவை நடிகர் & ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியன்)
Special Mention:Boong – குகுன் கிப்ஜென் (தயாரிப்பு: பார்ஹான் அக்தர்)
Diversity in Cinema: அதிதி ராவ் ஹைதரி
இந்தாண்டு IFFM 2025, இந்திய சினிமாவின் உலகளாவிய தாக்கத்தை கொண்டாடும் விழாவாக அமைந்தது. *Homebound* மற்றும் *அங்கம்மாள்* போன்ற படங்கள் சர்வதேச ரீதியில் கவனம் பெற்றுள்ளன. அதேபோல் *டப்பா கார்டல்* மற்றும் *பாதாள்லோக் சீசன் 2* போன்ற தொடர்கள் இணைய தளங்களில் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளன. இவ்வாண்டின் விருதுகள், இந்திய சினிமாவின் பன்முகத்தன்மையையும் வளர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.