      தனுஷ் இயக்கி நடித்த 'இட்லி கடை' படத்தின் 'என்ன சுகம்' வீடியோ பாடல் வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 11:06 AM IST
      • 'இட்லி கடை' படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
      • இட்லி கடை படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷின் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடித்துள்ள இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

      இப்படத்தில் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, அருண் விஜய், சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் உள்ளிட்டோர் நடித்து உள்ளனர். அண்மையில் வெளியான 'இட்லி கடை' படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

      இந்நிலையில், 'இட்லி கடை' படத்தின் 'என்ன சுகம்' வீடியோ பாடல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

      Dhanush Idli Kadai தனுஷ் இட்லி கடை 
