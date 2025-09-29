என் மலர்tooltip icon
      நாளை மறுநாள் வெளியாகும் இட்லி கடை - புதிய போஸ்டர் வெளியிட்ட படக்குழு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Sept 2025 10:52 AM IST
      • இட்லி கடை படத்தின் டிரெய்லர் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
      • இட்லி கடை படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும்.

      தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.

      கோவையில் உள்ள ப்ரோஸோன் மாலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வெளியிடப்பட்ட இட்லி கடை படத்தின் டிரெய்லர் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

      இந்நிலையில், 'இட்லி கடை' திரைப்படம் வெளியாக 2 நாட்கள் உள்ள நிலையில், படக்குழு புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது.

      Idli Kadai Dhanush இட்லி கடை தனுஷ் 
