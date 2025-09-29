என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
நாளை மறுநாள் வெளியாகும் 'இட்லி கடை' - புதிய போஸ்டர் வெளியிட்ட படக்குழு
- இட்லி கடை படத்தின் டிரெய்லர் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
- இட்லி கடை படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.
தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும்.
தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.
இந்நிலையில், 'இட்லி கடை' திரைப்படம் வெளியாக 2 நாட்கள் உள்ள நிலையில், படக்குழு புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது.
