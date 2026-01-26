Live
      இதயம் முரளி படத்தின் 2-வது சிங்கிள் 28-ந்தேதி வெளியாகிறது
      இதயம் முரளி படத்தின் 2-வது சிங்கிள் 28-ந்தேதி வெளியாகிறது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Jan 2026 6:36 PM IST
      அதர்வா நடிக்க, ஆகாஷ் பாஸ்கரன் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

      Dawn Pictures தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் சார்பில் 4-வது படைப்பாக, தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கத்தில், அதர்வா முரளி நடிக்கும், படம் "இதயம் முரளி". படத்தின் டைட்டில் மற்றும் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு பெற்றுள்ளது.

      இப்படத்தில் அதர்வாவுடன் தமன் எஸ், ப்ரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோஹர் மற்றும் நிஹாரிகா முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். முழுக்க முழுக்க இளைஞர்கள் கொண்டாடும், ரொமான்ஸ் திரைப்படமாக இதயம் முரளி உருவாகி வருகிறது.

      தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் முரளியின் மறக்கமுடியாத பாத்திரம் இதயம் முரளி, அவரது மகன் அதர்வா நடிக்கும் இதயம் முரளி படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

      இதயம் முரளி படம் காதலர் தினத்தில் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் 2-வது சிங்கிள் தங்கமே, தங்கமே நாளைமறுதினம் 28-ந்தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

