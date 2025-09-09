என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
`நீண்ட நாள் கழித்து மனதார சிரித்தேன்' - Little Hearts படத்தை பாராட்டிய நானி
சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவான "லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்" (Little Hearts), புதுமுகங்களான மௌலி தனுஜ் பிரஷாந்த் மற்றும் சிவானி நாகரம் நடித்திருக்கும் இப்படம், திரையரங்குகளில் செம வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
படத்தின் முதல் நாள் வசூலாக 2 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது, அமெரிக்காவில் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் ஷோக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. திரைப்படத்தின் வசூல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. திரைப்படம் வெளியாகி 4 நாளில் உலகளவில் 15.41 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது.
படத்தில் இடம் பெற்ற நகைச்சுவை காட்சிகள் அதிகமாக வொர்க் அவுட் ஆகியுள்ளதால் இளைஞர்கள் கூட்டம் படத்திற்கு பெரும் ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் படத்தை பார்த்த நானி படக்குழுவை பாராட்டி அவரது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர் " லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் திரைப்படத்தை பார்த்து ரசித்தேன், நீண்ட நாளுக்கு பிறகு படத்தை பார்த்து மனதார சிரித்தேன். அகில், மது, காத்யயானி நிங்கள் அனைவரும் இணைந்து என்னுடைய நாளை அழகாகிவிட்டனர். அதற்கு நன்றி" என பதிவிட்டுள்ளார். அதற்கு நன்றி தெரிவித்து படக்குழுவும் பதிவிட்டுள்ளது.
திரைப்படக் குழு:
இயக்கம்: சாய் மார்தண்ட்
தயாரிப்பு: '90s' இயக்குநர் ஆதித்ய ஹசன்
நடிப்பு: மௌலி தனுஜ் பிரஷாந்த், சிவானி நாகரம்
துணை நடிகர்கள்: ராஜீவ், எஸ். எஸ். காஞ்சி, அனிதா சௌதரி, சத்யா கிருஷ்ணன்
இசை: சிஞ்ஜித் யெர்ரமில்லி
விநியோகம்: வம்சி நந்திபட்டி, பன்னி வாஸ்