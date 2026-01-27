என் மலர்
இந்தியா கேட்டுக்கு எப்படி போகணும்.. கவனம் பெறும் Flag படத்தின் டிரெய்லர்
ஒவ்வொரு இந்தியரும் அவசியம் திரையில் கண்டு மகிழ வேண்டிய படம் Flag
தமிழில், SP.பொன் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் Flag.
ஐ அண்ட் ஐ மூவிஸ் சார்பில் வைரப் பிரகாஷ் தயாரிப்பில் உருவான இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி உள்ளது.
புகழ்பெற்ற பாலிவுட் திரைப்பட நடிகர் மிக்கி மஹிஜா முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
இட்லி கடை திரைப்படத்தில் சின்ன வயது தனுஷாக நடித்த தீஹான், அமீர் மாலிக், கிரீத்துவாரகேஷ், அபினவ் கோ சாமி, பபுஷா மற்றும் பலர் இதில் நடித்துள்ளனர்.
படத்தின் டிரெய்லர் பார்த்துவிட்டு கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ் குமார் பாராட்டியுள்ளார். ஒவ்வொரு இந்தியரும் அவசியம் திரையில் கண்டு மகிழ வேண்டிய படம் Flag என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி , மராத்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் இப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது.
