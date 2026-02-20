என் மலர்
ஓ.டி.டி.யில் வெளியானது ஹாட் ஸ்பாட் 2 மச்
'ஹாட் ஸ்பாட் 2 மச்' (Hot Spot 2 Much) என்பது 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ஹாட் ஸ்பாட்' திரைப்படத்தின் தொடர்ச்சி ஆகும். முதல் பாகத்தை இயக்கிய இயக்குநர் விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கியுள்ள புதிய தமிழ் அந்தாலஜி திரைப்படம் இது. விஷ்ணு விஷால் தயாரித்து, தம்பி ராமையா, ஆதித்யா பாஸ்கர், எம்.எஸ். பாஸ்கர், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலரும் இந்தப் பட்த்தில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படம் சமூகப் பிரச்சனைகள் மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி வெளியானது. பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான நிலையில், ஹாட் ஸ்பாட் 2 மச் திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தன.
இந்த நிலையில், ஹாட் ஸ்பாட் 2 மச் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியானது. இந்தப் படத்திற்கு சதீஷ் ரகுநாதன் இசையமைக்க அனீல் ரெட்டி தயாரித்துள்ளார்.