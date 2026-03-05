Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      #HappyRaj ஹேப்பி ராஜ் வரான்... ரிலீஸ் அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு
      X

      #HappyRaj ஹேப்பி ராஜ் வரான்... ரிலீஸ் அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 1:22 PM IST (Updated: 5 March 2026 1:24 PM IST)
      `லவ் டுடே' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர்.

      இசையமைப்பாளரும், நடிகருமான ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "ஹேப்பி ராஜ்." இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநரான மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்குகிறார். அவர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் `லவ் டுடே' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர்.

      இந்தப் படத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ்-க்கு ஜோடியாக ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடிக்கிறார். மேலும், இந்தப் படத்தின் மூலம் 11 வருடங்களுக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவிற்கு அப்பாஸ் கம்பேக் கொடுக்கிறார். இந்தப் படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார். ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் முதல் பாடலாக "ஆடினே இருப்பேன்" வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ஜஸ்டின் பிராபகரன் இசையில் துல்லலான பாடலாக "ஆடினே இருப்பேன்" அமைந்தது.

      இந்த நிலையில், ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம் வருகிற மார்ச் 27-ஆம் தேதி உலகளவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கான போஸ்டரும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

      ஜிவி பிரகாஷ் ஹேப்பி ராஜ் gv prakash Happy Raj 
      Next Story
      ×
        X