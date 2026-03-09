என் மலர்
#HappyRaj | ஹேப்பி ராஜ் 2வது சிங்கிள் அப்டேட்
இசையமைப்பாளரும், நடிகருமான ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "ஹேப்பி ராஜ்." இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநரான மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்குகிறார். அவர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் 'லவ் டுடே' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர்.
இந்தப் படத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ்-க்கு ஜோடியாக ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடிக்கிறார். மேலும், இந்தப் படத்தின் மூலம் 11 வருடங்களுக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவிற்கு அப்பாஸ் கம்பேக் கொடுக்கிறார். இந்தப் படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார். ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் முதல் பாடலான "ஆடினே இருப்பேன்" சமீபத்தில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
இந்தப் பாடலில் அஜித் குமார் ரேசிங், பென்குயின் என சமீபத்திய டிரெண்டிங் சம்பவங்களின் காட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டன. ஜஸ்டின் பிராபகரன் இசையில் துல்லலான பாடலாக "ஆடினே இருப்பேன்" அமைந்தது. முதல் பாடல் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் குறித்த அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.
அதன்படி ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள் `துரு துரு' நாளை மாலை 5.00 மணிக்கு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தப் பாடலை விவேக் எழுத, கங்கை அமரன் பாடியுள்ளார். முதல் பாடலை போன்றே இரண்டாவது பாடலும் பெரும் வரவேற்பை பெறும் என்று தெரிகிறது.