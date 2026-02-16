Live
      ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் ஆடினே இருப்பேன் பாடல் அப்டேட்
      ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் 'ஆடினே இருப்பேன்' பாடல் அப்டேட்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Feb 2026 5:24 PM IST
      • இந்தப் படத்தில் ஜிவி பிரகாஷ்-க்கு ஜோடியாக ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடிக்கிறார்.
      • இந்த படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அப்பாஸ் கம்பேக் கொடுக்கிறார்

      இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி.வி. பிரகாஷ் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ் படத்தை அறிமுக இயக்குனரான மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்குகிறார். அவர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் 'லவ் டுடே' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர்.

      இந்தப் படத்தில் ஜிவி பிரகாஷ்-க்கு ஜோடியாக ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடிக்கிறார். மேலும், இந்த படத்தின் மூலம் 11 வருடங்களுக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவிற்கு அப்பாஸ் கம்பேக் கொடுக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார்.

      இந்நிலையில், ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் முதல் பாடலான "ஆடினே இருப்பேன்" வரும் நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

      ஜிவி பிரகாஷ் ஹேப்பி ராஜ் முதல் பாடல் gv prakash Happy Raj first song 
