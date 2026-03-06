என் மலர்
ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்-இல் கவுதம் ராம் கார்த்திக்... வெளியான புதிய அப்டேட் #BloodyPolitics
கவின், அனுபமா தாஸ் நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் வெற்றி பெற்ற டாடா படத்தை இயக்கியவர் கணேஷ் கே. பாபு. இவர் தற்போது நடிகர் கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் படத்தை தயாரித்து வருகிறார். தினா ராகவன் எழுதி, இயக்கும் இந்தப் படம் கவுதம் ராம் கார்த்திக்-இன் 19-ஆவது திரைப்படம் ஆகும்.
பலக்கட்டங்களாக நடைபெற்று வரும் இந்தப் படத்தின் டைட்டில் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. டீசரின் படி இந்தப் படம் கொடி கம்பம் வைப்பதில் ஏற்படும் அரசியல் சார்ந்த பிரச்சினைகளை பேசும் என்று தெரிகிறது. கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் அவரது 19-வது திரைப்படத்திற்கு "ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்" என தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கவுதம் ராம் கார்த்திக் மற்றும் டாடா இயக்குநரின் புதிய கூட்டணியுடன் இந்தப் படத்தில் செல்வராகவன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்திற்கு இயக்குநர் ராஜூமுருகன் வசனம் எழுதியுள்ளார். இந்தப் படத்தின் ஒளிப்பதிவு பணிகளை பிரதீப் காளிராஜா மேற்கொள்ள, தீபக் எஸ் படத்தொகுப்பு பணிகளையும், அபிஷேக் ஸ்ரீனிவாஸ் சண்டைப்பயிற்சி கொடுத்துள்ளார்.
சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் பாடல்களை யுகபாரதி, கணேஷ் கே பாபு மற்றும் சௌமியா பாரதி ஆகியோர் எழுதியுள்ளனர். இந்தப் படம் குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று தெரிகிறது.