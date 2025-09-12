என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
கூலி முதல் சையாரா வரை - இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்!
திரையுலகில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய படங்கள் ரிலீசாகி வருகின்றன. திரையரங்குகளை போலவே ஓ.டி.டி. தளங்களிலும் ஏராளமான படங்கள் வாரந்தோறும் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்த திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் எந்தெந்த ஓ.டி.டி தளங்களில் வெளியாகி உள்ளன என்பதைக் காணலாம்.
"கூலி"
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியான படம் கூலி. . இந்த படத்தில் சவுபின் ஷாயிர், நாகார்ஜுனா, சத்யராஜ், உபேந்திரா, சுருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
ஜென்ம நட்சத்திரம்
அமோஹம் ஸ்டூடியோஸ் ஒயிட் லாம்ப் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் 'ஒரு நொடி' பட இயக்குநர் பி. மணிவர்மன் இயக்கத்தில் தமன் அக்ஷன், மால்வி மல்ஹோத்ரா, மைத்ரேயா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி வெளியான படம் 'ஜென்ம நட்சத்திரம்'. திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. திரைப்படம் இன்று பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
வேம்பு
இயக்குநர் வி. ஜஸ்டின் பிரபு இயக்கத்தில், 'மெட்ராஸ்' படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகிய ஹரி கிருஷ்ணன் கதாநாயகனாக நடிக்கும் திரைப்படம் வேம்பு. இதில், கதாநாயகியாக ஷீலா நடித்துள்ளார். இப்படம் அகமதாபாத் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் கலந்துகொண்டு பல விருதுகளை வென்றுள்ளது. இத்திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடி தளத்தில் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
"சயாரா"
அஹான் பாண்டே மற்றும் அனீத் பத்தா நடித்த காதல் படம் சயாரா. இப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இப்படம் இன்று நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
"மீஷா"
எம்சி ஜோசப் எழுதி இயக்கியுள்ள படம் மீஷா. சுவாரஸ்யமான திரில்லர் கதையில் உருவான இந்த படத்தில் ஷைன் டாம் சாக்கோ, கதிர், சுதி கொப்பா ஆகிய நடித்துள்ளனர். இப்படம் மனோரமாமேக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
"சு ஃப்ரம் சோ"
ஜே.பி.துமினாட் இயக்கிய நகைச்சுவை திரைப்படம் சு ஃப்ரம் சோ. இதில் ஷனீல் கௌதம், ஜேபி துமிநாட், சந்தியா அரகெரே, பிரகாஷ் துமிநாட் , தீபக் ராய் பனாஜே ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். நகைச்சுவையான இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்வுகளின் மூலம் கிராம வாழ்க்கையை புரட்டிப் போடுகிறது இந்தக் கதை. பேய் பிடிக்காத நாயகன் ஆனால் அந்த ஊரில் அவனுக்கு பேய் பிடித்தது போலவே நம்புகின்றனர். இதை வைத்து நாயகன் என்ன செய்தான் என்பதே படத்தின் ஒன் லைன். இப்படம் கடந்த 9ந் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
"டிடெக்டிவ் உஜ்வாலன்"
மலையாளத்தில் சமீபத்தில் வெளியான திரில்லர் படம் 'டிடெக்டிவ் உஜ்வாலன்'. இந்த படத்தினை இந்திரனீல் கோபிகிருஷ்ணன் மற்றும் ராகுல் ஜி ஆகியோர் எழுதி இயக்கியுள்ளனர். இதில் டிடெக்டிவாக தியான் ஸ்ரீனிவாசன் நடித்திருக்கிறார். இப்படம் சிம்பிலி சவுத் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
"டூ யூ வான்னா பார்ட்னர்"
நடிகைகள் தமன்னா பாட்டியா மற்றும் டயானா பென்டி ஆகியோர் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் வெப் தொடர் ''டூ யூ வான்னா பார்ட்னர்'' . இந்தத் தொடரை கரண் ஜோஹர், அதர் பூனவல்லா மற்றும் அபூர்வா மேத்தா ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இந்த தொடர் பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.