      Actor Dead | வீட்டில் உயிரற்ற நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நடிகர்
      Actor Dead | வீட்டில் உயிரற்ற நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நடிகர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 March 2026 1:40 PM IST
      முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றினார்.

      ரசிகன், அண்ணன் தம்பி , மாடம்பி போன்ற மலையாள திரைப்படங்களில் நடித்த குழந்தை நட்சத்திரம் ஹரிமுரளி, கேரளாவின் பையனூரில் உள்ள அவரது வீட்டில் இறந்து கிடந்தார். அவருக்கு வயது 27 என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

      குழந்தை நட்சத்திரமாக சுமார் 50 படங்களில் நடித்த பிறகு, ஹரிமுரளி திரைப்படத் துறையில் VFX கலைஞராக தீவிரமாக செயல்பட்டார். தற்போது உயிரிழந்த ஹரிமுரளியின் உடல் பையனூர் பேபி மெமோரியல் மருத்துவமனையின் பிணவறையில் உள்ளது.

      ஹரிமுரளி, பிரபல குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்த காலத்தில், மலையாளத்தின் முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றினார். முன்னாள் நடிகர் ஹரிமுரளி, 2008 ஆம் ஆண்டு வெளியான அண்ணன் தம்பி படத்தில் மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டியுடன் இணைந்து நடித்தார், அதே நேரத்தில் 2004-ஆம் ஆண்டு வெளியான ரசிகன் படத்தில் திலீப்புடன் இணைந்து நடித்தார்.

      ஹரிமுரளியின் படத்தொகுப்பில் உலகம் சுட்டும் வாலிபன், டான் மற்றும் பட்டணத்தில் பூதம் ஆகிய மலையாளப் படங்களும் அடங்கும். 2015-ஆம் ஆண்டு பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் நடித்த அமர் அக்பர் ஆண்டனி படத்திலும் அவர் நடித்தார்.

