என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
"எஞ்சாமி தந்தானே.." தனுஷின் இட்லி கடை வீடியோ பாடல்!
- இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
- நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, அருண் விஜய், சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் உள்ளிட்டோர் நடித்து உள்ளனர்.
தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷின் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடித்துள்ள இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இப்படத்தில் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, அருண் விஜய், சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் உள்ளிட்டோர் நடித்து உள்ளனர். அண்மையில் வெளியான 'இட்லி கடை' படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இதற்கிடையே 'இட்லி கடை' படத்தின் 'என்ன சுகம்' வீடியோ பாடல் அண்மிஅயுள் வெளியாகி இருந்தது. இந்நிலையில் படத்தின் மற்றொரு பாடலான "எஞ்சாமி தந்தானே" என்ற வீடியோ பாடல் வெளியாகி உள்ளது.
