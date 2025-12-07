Live
      சினிமா செய்திகள்

      ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் ஹாப்பி ராஜ் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிடும் லக்கி பாஸ்கர்
      7 Dec 2025 12:33 PM IST
      • ஹாப்பி ராஜ் படத்தை அறிமுக இயக்குனரான மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்குகிறார்.
      • பிரதீப் ரங்கநாதனின் 'லவ் டுடே' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர் மரியா ராஜா.

      இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜிவி பிரகாஷ்-ன் அடுத்த படத்தை அறிமுக இயக்குனரான மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்குகிறார். அவர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் 'லவ் டுடே' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர்.

      இந்தப் படத்தில் ஜிவி பிரகாஷ்-க்கு ஜோடியாக ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடிக்கிறார். மேலும் இந்த படத்தின் மூலம் 11 வருடங்களுக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவிற்கு அப்பாஸ் கம்பேக் கொடுக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார்.

      மேலும் இப்படத்தை பியாண்ட் பிக்சர்ஸ் (Beyond Pictures) நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

      இந்த படத்தின் டைட்டில் போஸ்டரை படக்குழு இன்று வெளியிட்டது. படத்திற்கு ஹேப்பி ராஜ் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் ஒரு ரொமாண்டிக் காமெடி படமாக இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

      இந்நிலையில், இன்று மாலை வெளியாகும் 'ஹாப்பி ராஜ்' படத்தின் First Look போஸ்டரை நடிகர் துல்கர் சல்மான் வெளியிடுகிறார்.

      GV Prakash Kumar Happy Raj ஜிவி பிரகாஷ் குமார் ஹேப்பி ராஜ் துல்கர் சல்மான் Dulquer Salmaan 
