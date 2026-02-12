Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      Gen Z ரசிகர்களுக்காக மட்டும் படமெடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை - இயக்குநர் ராஜூமுருகன்
      X

      Gen Z ரசிகர்களுக்காக மட்டும் படமெடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை - இயக்குநர் ராஜூமுருகன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Feb 2026 11:37 AM IST
      • படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பையும் அதிகரித்துள்ளது.
      • படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.

      செய்தியாளராக இருந்து இயக்குநராக உருவெடுத்தவர் ராஜூமுருகன். இவர் இயக்கத்தில் வெளியான குக்கூ, ஜோக்கர், ஜிப்சி, மாடர்ன் லவ் சென்னை (லாலகுண்டா பொம்மைகள்), ஜப்பான் திரைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இந்த வரிசையில், இயக்குநர் ராஜூமுருகன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "மை லார்ட்."

      ஒலிம்பியா மூவிஸ் தயாரித்துள்ள மை லார்ட் படத்தில் நடிகர் சசிகுமார் மற்றும் சைத்ரா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் முதல் அதன் டிரெய்லர் வரை ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதோடு, படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பையும் அதிகரித்துள்ளது.

      இந்தத் திரைப்படம் வருகிற 13ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. "மை லார்ட்" திரைப்படத்தை 2டி என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த நிலையில், இயக்குநர் ராஜூ முருகன் அளித்த சமீபத்திய பேட்டியில், தான் இயக்கிய ஜப்பான் படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.

      அப்போது அவர், "ஜப்பான் படத்திற்கு பிறகு என் சூழல் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. ஆரம்பத்தில் அதை ஒரு இணையத் தொடராக உருவாக்கவே திட்டமிட்டே. கதை வடிவில் வித்தியாசமான யோசனைகள் இருந்தன. நடிகர் கார்த்தி படத்திற்குள் வந்தபோது, அவருக்காக நான் நிறைய விஷயங்களை மாற்றினேன். ஆம், அது என் பொறுப்பு தான். அந்த மாற்றங்களையெல்லாம் நானே செய்தேன், யாரிடமிருந்தும் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. ஆனால் செயல்படுத்தலில் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சிறப்பாக நடக்கவில்லை.

      இப்போதெல்லாம், ஜென் இசட் (Gen Z) சில வகையான படங்களை மட்டுமே ரசிப்பார்கள் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள். அது ஒரு கட்டுக்கதை தான். சமீபத்தில் வெளியான "சிறை" நன்றாக வேலை செய்தது, டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படமும் கூட வெற்றி பெற்றது. டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படத்தின் இயக்குநரும் ஜென் இசட் தான். எந்த வகையான திரைப்படமும் எந்த நேரத்திலும் ஓடலாம். ஜென் இசட் தலைமுறையினருக்காக மட்டுமே நாம் படங்களை எடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை," என்று தெரிவித்தார்.

      My Lord Sasikumar Raju Murugan மை லார்ட் சசிகுமார் ராஜூ முருகன் 
      Next Story
      ×
        X