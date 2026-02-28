என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
D56 குறித்து அப்டேட் கொடுத்த இயக்குநர் மாரிசெல்வராஜ்
- தனுஷின் ‘கர’ படம் ஏப்ரல் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- வரலாறு மற்றும் அரசியல் சார்ந்த இப்படம் தனது சினிமா பயணத்தில் மிகப்பெரிய படமாக அமையும் என அவர் கூறியுள்ளார்.
நடிகர் தனுஷ் போர் தொழில் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடித்து முடித்துள்ள படம் 'கர'. இப்படம் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகும் என தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து நடிகர் தனுஷ் தனது 56-வது படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இப்படத்தை மாரிசெல்வராஜ் இயக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து இப்படத்தின் அப்டேட் எதுவும் வெளியாகாமல் இருந்தது.
இந்த நிலையில், தனுஷின் 56-வது படத்தின் படப்பிடிப்பு செப்டம்பரில் தொடங்கும் என இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் அறிவித்துள்ளார். வரலாறு மற்றும் அரசியல் சார்ந்த இப்படம் தனது சினிமா பயணத்தில் மிகப்பெரிய படமாக அமையும் என அவர் கூறியுள்ளார்.
