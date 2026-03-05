என் மலர்
'சாரா' எனக்கு மகள் போன்றவர்- இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் நெகிழ்ச்சி #SaraArjun
ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான படம் 'தெய்வதிருமகள்'. இப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் சாரா அர்ஜூன்.
தற்போது கதாநாயகியாக உருவெடுத்துள்ள சாரா அர்ஜூன் 'துரந்தர்' படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று சாரா இந்திய அளவில் பிரபலம் அடைந்தார். தொடர்ந்து புதிய பட வாய்ப்புகள் சாராவை நோக்கி படையெடுக்கின்றன.
இது குறித்து இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் கூறுகையில், 'சாரா எனக்கு மகள் போன்றவர். பெற்றோரிடம் இருப்பதைவிட என்னிடம் அதிகமாக இருந்தவர். வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது இப்போதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். 'துரந்தர்' படத்தை பார்த்து விட்டு சாராவிடம் அப்பா, அம்மா பெருமை அடைந்திருப்பார்களே?' என கேட்டேன். அதற்கு சாரா 'நீங்களும் பெருமையடைந்திருப்பீர்களே?' என கேட்டார். 'அவளை நினைத்தால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது' என்றார்.