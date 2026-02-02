என் மலர்
கொஞ்ச நாள் wait பண்ணுங்க... துருவ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் அப்டேட் கொடுத்த கவுதம் வாசுதேவ் மேனன்
- படத்தின் ரிலீஸ் தாமதமாகி வருகிறது.
- துருவ நட்சத்திரம் படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்துள்ளார்.
நடிகர் விக்ரம் மற்றும் இயக்குநர் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "துருவ நட்சத்திரம்." இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பலமுறை மாற்றப்பட்டு இதுவரை ரிலீஸ் ஆகாமலேயே உள்ளது. நிதி பிரச்சினைகள் காரணமாக இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தாமதமாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், துருவ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் குறித்த புதிய தகவலை இயக்குநர் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் தெரிவித்துள்ளார். திரைத்துறையில் தனது 25 ஆண்டுகள் நிறைவை கொண்டாடும் இசை கச்சேரியில் கலந்து கொண்ட கவுதம் மேனன் ரசிகர்களிடம் "துருவ நட்சத்திரம்" படத்தின் புதிய அப்டேட் கொடுத்தார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், ``நிதி சிக்கல்கள் காரணமாக `துருவ நட்சத்திரம்' ரிலீஸ் தாமதமானது. அந்த பிரச்னைகளை சமாளிக்க சில ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டன. தற்போது கடைசி கட்ட சவால்களை சமாளித்து வருகிறேன். படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்குள் அறிவிக்க முடியும் என நம்புகிறேன். இப்படம் வெளியாக வேண்டும் என்பதால், வேறு படங்களை இயக்கவில்லை,'' என்றார்.
துருவ நட்சத்திரம் படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் ஏற்கனவே வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. மேலும், படத்தின் டீசர் வெளியாகி படத்தின் எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியது. எனினும், படத்தின் ரிலீஸ் தொடர்ந்து தாமதமாவது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது.