என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
தனுஷின் வெற்றிப் படம் "தேரே இஷ்க் மெய்ன்" ஓடிடி அறிவிப்பு!
பாலிவுட் இயக்குனர் ஆனந்த் எல் ராய் மற்றும் தனுஷ் கூட்டணியில் உருவான 'ராஞ்சனா' மற்றும் 'அட்ராங்கி ரே' படங்கள் நல்ல வெற்றியை பெற்றன.
தனுஷ் - ஆனந்த் எல் ராய் - ஏஆர் ரகுமான் கூட்டணியில் அடுத்து உருவான "தேரே இஸ்க் மேன்" (Tere Ishk Mein) படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது.
இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக பிரபல பாலிவுட் நடிகை கிரித்தி சனோன் நடித்துள்ளார். பாலிவுட்டில் ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து இப்படம் சாதனை படைத்தது.
இந்த நிலையில், தனுஷின் "தேரே இஷ்க் மெய்ன்" படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற 23ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.
இதற்கிடையே இப்படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஹை பட்ஜெட் ஆக்சன் - ரொமான்ஸ் படமாக இப்படம் உருவாகும் என்று கூறப்படுகிறது.