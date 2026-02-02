என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
தனுஷ் படத்தின் புதிய அப்டேட்
- படத்தை தனுஷின் வுண்டர்பார் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
- 'D55' படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு இன்று மாலை வெளியாகும் என அறிவிப்பு.
தனுஷ், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இணையும் படத்திற்கு `D55' என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தை தனுஷின் வுண்டர்பார் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி `D55' படத்தை பெரிய அளவில் ஆக்ஷன் அதிரடி படமாக எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளார் என கூறப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, இந்தப் படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாக சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், 'D55' படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார் என்று படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டது. இந்நிலையில், 'D55' படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி இந்தப் படத்தில் தனுஷூக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் ஸ்ரீலீலா கதாபாத்திரம் பற்றிய அறிவிப்பு இன்று மாைலை அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது. இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கும் என்று தெரிகிறது.