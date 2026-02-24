என் மலர்
லியோ ஸ்டைலில் 'Bloody Romeo'.. நானியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு டைட்டில் வீடியோ வெளியீடு
தெலுங்கு சினிமாவில் நேச்சுரல் ஸ்டார் என்று கொண்டாடப்படுபவர் நானி. இவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ஹிட் 3 திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
தற்போது தி பாரடைஸ் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியாக உள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று 42 வயதை எட்டியுள்ள நானி, பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தனது 32 வது படம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி இந்த படத்திற்கு பிளடி ரோமியோ (Bloody Romeo) என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. பவன் கல்யாணின் ஓஜி படத்தை இயக்கிய சுஜித் இந்த படத்தை இயக்குகிறார்.
நிஹாரிகா என்டர்டெய்ன்மென்ட்ஸ் மற்றும் நானியின் சொந்த நிறுவனமான யுனானிமஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து இந்தப் படத்தை தயாரிக்கின்றன.
இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் படப்பிடிப்பு தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
படத்தின் டைட்டில் அறிமுக வீடியோ கவனம் பெற்று வருகிறது. ஸ்டைலான ஆக்ஷன் கலந்த டார்க் காமெடி கதையாக இது இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. அதேநேரம் லோகேஷ்கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான லியோ பட பாணியிலும் இது அமைந்துள்ளது.
கதாநாயகியாக திரிப்தி திம்ரி அல்லது பூஜா ஹெக்டே ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிசீலனையில் உள்ளன.
மலையாள முன்னணி நடிகர் பிருத்விராஜ் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகப் கூறப்படுகிறது.