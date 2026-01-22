என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
பாரத், சான்வி மேக்னா கூட்டணியில் உருவாகும் புதிய படம் இனிதே ஆரம்பம்...
- நடிகர் பால சரவணனும் இப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு நம்பவர் மாதத்தில் பாரத் மற்றும் சான்வி மேக்னா நடிக்கும் பெயரிடப்படாத படம் அறிவிக்கப்பட்டது. அறிமுக இயக்குனர் ஹரிஹரசுதன் அழகிரி இயக்குநராக இப்படத்தில் இணைந்துள்ளார்.
சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம், தயாரிப்பு எண் 4 என்ற தலைப்பில் இந்தப் படத்தைத் தயாரிக்கிறது. நடிகர் பால சரவணனும் இப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார். படத்தின் பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக படக்குழு புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.
வரவிருக்கும் இந்த படம் நடிகர் பாரத்தின் இரண்டாவது படமாகும். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய 'மிஸ்டர் பாரத்' திரைப்படத்தின் மூலம் பாரத் நடிகராக அறிமுகமாகிறார். அதே நேரத்தில் சான்வி மேக்னா 'குடும்பஸ்தான்' திரைப்படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானவர்.
