அர்ஜூன் தாஸ் நடித்துள்ள 'பாம்' படத்தின் 'இன்னும் எத்தன காலம்' என்ற பாடல் வெளியானது
- BOMB படத்திற்கு டி. இமான் இசையமைக்கிறார்.
- ஷிவாத்மிகா ராஜசேகர் அர்ஜூன் தாஸ்க்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படத்தை இயக்கிய விஷால் வெங்கட் பாம் (BOMB) என்று திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
இப்படத்தில், அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். ஷிவாத்மிகா ராஜசேகர் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.
இவர்களுடன், காளி வெங்கட், நாசர், அபிராமி, சிங்கம்புலி, பாலசரவணன், டிஎஸ்கே, பூவையார், சில்வென்ஸ்டன் ஆகியோர் முக்கிய துணை வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.
இப்படத்திற்கு டி. இமான் இசையமைக்கிறார். ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவு, படத்தொகுப்பு பிரசன்னா செய்துள்ளார்.
இந்நிலையில், 'பாம்' படத்தின் 'இன்னும் எத்தன காலம்' என்ற பாடல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
