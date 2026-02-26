என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
அடுத்த இன்னிங்ஸிற்கு தயாராகும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்... புதுப்பட அறிவிப்பு!
இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் லால் சலாம் படத்தைத் தொடர்ந்து புதிய படம் ஒன்றை இயக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். தனுஷ் நடித்த 3 படத்தின் மூலம் திரையுலகில் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா. இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
அப்படத்தை தொடர்ந்து கௌதம் கார்த்திக்கை வைத்து 'வை ரா வை' படத்தை இயக்கினார். இப்படம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. இதனைத்தொடர்ந்து தன்னுடைய தந்தை ரஜினிகாந்தை வைத்து 'லால் சலாம்' என்ற திரைப்படத்தை இயக்கினார். இதுவும் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இந்நிலையில், தற்போது புதிய படம் ஒன்றை இயக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
கண்ணன் ரவி குரூப்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் 9வது படத்தை இயக்குகிறார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். படம் குறித்த மற்ற தகவல்கள் வெளியாகவில்லை. நடிகர், நடிகைகள் குறித்த அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என எதிர்பாக்கப்படுகிறது.