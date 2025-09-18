Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      எனை விட்டு நீங்கி விடுவாயா நீ..?- கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி பதிவு
      X

      எனை விட்டு நீங்கி விடுவாயா நீ..?- கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி பதிவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Sept 2025 9:45 PM IST (Updated: 18 Sept 2025 9:49 PM IST)
      • ரோபோ சங்கர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழப்பு.
      • ரோபோ சங்கர் மறைவுக்கு திரைத்துறையினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      சின்னத்திரையில் பிரபலமான ரோபோ சங்கர் (46) சினிமாவில் அறிமுகமாகி பல படங்களில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்தார்.

      ரோபோ சங்கர் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு உடல்நலம் தேறி மீண்டும் படங்களில் நடித்து வந்தார்.

      இந்நிலையில் மீண்டும் அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், இன்று இரவு 8.30 மணியளவில் உயிரிழந்தார்.

      இவரது மறைவுக்கு திரைத்துறையினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      இந்நிலையில், ரோபோ சங்கரின் மறைவுக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

      இதுதொடர்பாக, கமல்ஹாசன் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

      ரோபோ சங்கர்

      ரோபோ புனைப்பெயர் தான்

      என் அகராதியில் நீ மனிதன்

      ஆதலால் என் தம்பி

      போதலால் மட்டும் எனை விட்டு

      நீங்கி விடுவாயா நீ?

      உன் வேலை நீ போனாய்

      என் வேலை தங்கிவிட்டேன்.

      நாளையை எமக்கென நீ விட்டுச்

      சென்றதால்

      நாளை நமதே.

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      ரோபோ சங்கர் robo shankar kamalhaasn கமல்ஹாசன் 
      Next Story
      ×
        X