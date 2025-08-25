Live
      திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நடிகர் ரவிமோகன் - கெனிஷா வழிபாடு
      திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நடிகர் ரவிமோகன் - கெனிஷா வழிபாடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Aug 2025 3:05 PM IST
      நடிகர் ரவி மோகன் தற்போது பராசக்தி மற்றும் கராத்தே பாபு திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும் இவர் ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்க இருக்கிறார். அதற்கான பணிகளில் தற்போது ஈடுப்பட்டு வருகிறார்.

      மேலும் தற்போது ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள சொகுசு பன்க்களாவுக்கு கடந்த 10 மாதமாக EMI கட்டாமல் உள்ளார் என்ற செய்தி வந்தது. இந்நிலையில் ரவி மோகன் மற்றும் கெனிஷா அவர்கள் இருவரும் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் வழிப்பட்டனட். இது தொடர்பான வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

      Ravi Mohan Kenisha Francis ரவி மோகன் கெனிஷா பிரான்சிஸ் 
