      அடுத்தடுத்து வெளியாகும் டாக்சிக் பட அப்டேட்கள்...
      அடுத்தடுத்து வெளியாகும் டாக்சிக் பட அப்டேட்கள்...

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 7:15 PM IST (Updated: 23 Feb 2026 7:16 PM IST)
      டாக்சிக் திரைப்படம் 5 மொழிகளில் வெளியாகிறது.

      மலையாள இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில், 'ராக்கிங் ஸ்டார்' யஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் டாக்சிக். 1940 முதல் 1970 வரையிலான காலகட்டத்தில், கோவாவில் நிலவிய போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் மாஃபியா கும்பல்களை மையமாகக் கொண்ட ஆக்ஷன் த்ரில்லர் கதையாக இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

      இந்தப் படத்தில் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா மற்றும் ருக்மிணி வசந்த் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். இதனை படக்குழு ஏற்கனவே தனித்தனி போஸ்டர்களை வெளியிட்டு அறிவித்து இருந்தது. இந்த வரிசையில், டாக்சிக் திரைப்படத்தில் சுதேவ் நாயர் "கர்மாடி" என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதை படக்குழு சமீபத்தில் அறிவித்தது.

      இந்த நிலையில், டாக்சிக் திரைப்படத்தில் அக்ஷய் ஒபராய் "டோனி" என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதை படக்குழு புதிய போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது. ஒரே நாளில் டாக்சிக் படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் வெளியாகி இருப்பது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

      மேலும், இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் விரைவில் வெளியாகும் என்று தகலவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் மார்ச் 19 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

