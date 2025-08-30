என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
Action Packed Love Story:டைகர் ஷ்ராஃப் - சஞ்சய் தத் இணையும் Baaghi 4 டிரெய்லர் வெளியானது!
- மிகுந்த வயலன்ஸ் காட்சிகள் நிறைந்த ஆக்ஷன் திரைப்படமாக "பாகி 4" {Baaghi 4 } உருவாகியுள்ளது.
பாலிவுட்டின் பிரபல ஆக்ஷன் ஹீரோடைகர் ஷ்ராஃப் மற்றும் சஞ்சய் தத் இணைந்து நடிக்கும் மிகுந்த வயலன்ஸ் காட்சிகள் நிறைந்த ஆக்ஷன் திரைப்படமாக "பாகி 4" {Baaghi 4 } உருவாகியுள்ளது.
இந்த படத்தை சாஜித் நதியாட்வாலா எழுதி தயாரித்திருக்கிறார். படத்தை ஹர்ஷா இயக்கியுள்ளார். படத்தில் ஹர்னாஸ் சந்து, சோனம் பாஜ்வா, ஷ்ரேயாஸ் தல்பதே, சௌரப் சச்தேவா, உபேந்திர லிமாயேஉள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.டிரெய்லர் முழுவதும் ரத்தக் களரியாக அமைந்துள்ளது.
டிரெய்லரில் டைகர் வில்லன்களை அரிவாளால் நறுக்குவது, தலையை அறுப்பது, ஒருவரின் உடலை இரண்டாக வெட்டுவது போன்ற கொடூர ஆக்ஷன் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
சஞ்சய் தத்தும் அதேபோல் வன்முறையுடன் காட்சியளிக்கிறார்; ஒரு காட்சியில் துண்டிக்கப்பட்ட விரல்களுடன் விளையாடுகிறார்.
தொழில்நுட்பக் குழு
திரைக்கதை & உரையாடல்கள்: ரஜத் அரோரா
ஒளிப்பதிவு: ஸ்வாமி ஜே கவுடா
எடிட்டிங்: கிரண் கவுடா, நிதின் FCP
இசை: பாத்ஷா, தனிஷ்க் பாக்சீ, பயல் தேவ் உள்ளிட்ட பலர்
"பாகி 4" வரும் செப்டம்பர் 5 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதே தேதியில் **விவேக் அக்னிஹோத்ரியின் "தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்"** படமும் வெளியாக உள்ளதால், பாக்ஸ் ஆபிஸில் பெரிய போட்டி காத்திருக்கிறது. டிரெய்லர் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.