என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
70வது ஃபிலிம்ஃபேர்... விருதுகளை குவித்த தமிழ் படங்களின் முழு பட்டியல்..!
70வது ஃபிலிம்ஃபேர் விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று (பிப். 21) கேரளா மாநிலத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், தென்னிந்திய திரையுலகின் சிறந்த திரைப்படங்கள், இயக்குநர், நடிகர் உள்பட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வெற்றியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஃபிலிம்ஃபேர் விருது வழங்கப்பட்டது.
இதில், தமிழ் திரைப்படங்கள் வென்ற ஒட்டுமொத்த விருதுகளின் விவரங்களை தொடர்ந்து பார்ப்போம்..,
சிறந்த திரைப்படம் - அமரன்
சிறந்த இயக்குநர் - பி.எஸ். வினோத்ராஜ் (கொட்டுக்காளி), ராஜ்குமார் பெரியசாமி (அமரன்)
சிறந்த திரைப்படம் (விமர்சகர்) - மெய்யழகன் (பிரேம்குமார்)
சிறந்த நடிகர் (முதன்மை பாத்திரம்) - சிவகார்த்திகேயன் (அமரன்)
சிறந்த நடிகர் (விமர்சகர்) - அரவிந்த சாமி (மெய்யழகன்)
சிறந்த நடிகை (முதன்மை பாத்திரம்) - சாய் பல்லவி (அமரன்)
சிறந்த நடிகை (விமர்சகர்) - அன்னா பென் (கொட்டுக்காளி)
சிறந்த நடிகர் (குணச்சித்திரம்) - கார்த்தி (மெய்யழகன்)
சிறந்த நடிகை (குணச்சித்திரம்) - சுவாசிகா (லப்பர் பந்து)
சிறந்த இசை ஆல்பம் - ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் (அமரன்)
சிறந்த பாடலாசிரியர் - உமா தேவி (யாரோ இவன் யாரோ - மெய்யழகன்)
சிறந்த பாடகர் (ஆண்) - ஹரிச்சரண் (ஹே மின்னலே - அமரன்)
சிறந்த பாடகர் (பெண்) - ஸ்வேதா மோகன் (ஹே மின்னலே - அமரன்)
சிறந்த அறிமுக இயக்குநர் - சுரேஷ் மாரி (ஜெ பேபி), தமிழரசன் பச்சமுத்து (லப்பர் பந்து)
சிறந்த அறிமுக நடிகர் - ரிது ஹரூன் (தக்ஸ்)
சிறந்த அறிமுக நடிகை - ஸ்ரீ கௌரி பிரியா (லவ்வர்)
சிறந்த ஒளிப்பதிவு - சி.ஹெச். சாய் (அமரன்)
தலைச்சிறந்த நடிப்பு - விக்ரம் (தங்கலான்)