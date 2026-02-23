Live
      2 முறை தற்கொலை முயற்சி - KGF பட இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர் ஓபன் டாக்!
      2 முறை தற்கொலை முயற்சி - KGF பட இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர் ஓபன் டாக்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 3:50 PM IST
      • KGF படத்தில் இவரின் இசை இந்திய அளவில் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
      • 2 முறை தற்கொலை முயற்சி செய்துள்ளதாக ரவி பஸ்ரூர் தெரிவித்துள்ளார்.

      இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர் KGF படத்தின் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானார். KGF படத்தில் இவரின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை இந்திய அளவில் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

      இந்நிலையில், தான் 2 முறை தற்கொலை முயற்சி செய்துள்ளதாக ரவி பஸ்ரூர் தெரிவித்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

      பேட்டி ஒன்றில் பேசிய ரவி பஸ்ரூர், "எனக்கு 18 வயது இருக்கும்போது 2 முறை உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சி செய்துள்ளேன். 2வது முறை ஒருவர் என்னை காப்பாற்றி கீபோர்ட் வாங்குவதற்காக எனக்கு ரூ.35,000 கொடுத்தார். அவர்தான் ரவி. அதையே என் பெயருக்கு முன் சேர்த்து ரவி பஸ்ரூர் என வைத்துக் கொண்டேன்" என்று தெரிவித்தார்.

