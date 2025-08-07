என் மலர்
கார்
தூத்துக்குடியில் தயாரிக்கப்படும் வின்பாஸ்ட் கார்கள் - என்னென்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா?
- வி.எப்.7 மாடலை போலவே, எஸ்.யூ.வி. வகையை சேர்ந்தது தான் வி.எப்.6 மாடல்.
- இதில் 59.6 கிலோவாட்ஸ் ஹவர் பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் சக்கர அளவு, 18 இன்ச் ஆகும்.
வியட்நாமை சேர்ந்த வின்பாஸ்ட் நிறுவனம் தூத்துக்குடியில் உற்பத்தி ஆலை அமைத்து எலெக்ட்ரிக் கார்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறது. அந்தவகையில், வி.எப்.6 மற்றும் வி.எப். 7 ஆகிய எலெக்ட்ரிக் கார்கள் சந்தையில் அறிமுகமாகி உள்ளன.
வின்பாஸ்ட் வி.எப்.7
வின்பாஸ்ட் நிறுவனத்தின் வி.எப்.7 எலெக்ட்ரிக் கார் 70.8 கிலோவாட்ஸ் ஹவர் பேட்டரி பேக்குடன் சந்தைக்கு வந்திருக்கிறது. 19 இன்ச் சக்கரங்கள், லெவல்-2 ADAS பாதுகாப்பு, வண்ணமயமான ஹெட் அப் டிஸ்பிளே, எல்.இ.டி. விளக்குகள், டியூல் சோன் ஏ.சி., வேகான் லெதர் உள் அலங்காரங்கள், முன்பக்க இருக்கையில் வென்டிலேஷன் வசதி, எட்ஜ் டூ எட்ஜ் பனோரமிக் ரூப் என செயல்திறனிலும், வடிவமைப்பிலும் சிறப்பானதாக, இந்த எலெக்ட்ரிக் காரை தயாரித்துள்ளனர்.
வின்பாஸ்ட் வி.எப்.6
வி.எப்.7 மாடலை போலவே, எஸ்.யூ.வி. வகையை சேர்ந்தது தான் வி.எப்.6 மாடல். இதில் 59.6 கிலோவாட்ஸ் ஹவர் பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் சக்கர அளவு, 18 இன்ச் ஆகும். இதிலும் லெவல்-2 ADAS பாதுகாப்பு வசதிகள் நிறைந்துள்ளன. இத்துடன் முழுமையாக எல்.இ.டி. லைட்டிங், கனெக்டட் கார் வசதி, ஹெட் அப் டிஸ்பிளே, இருவண்ண உள் அலங்காரம், பரந்து விரிந்த பனோரமிக் ரூப் உள்ளிட்ட சிறப்பம்சங்கள் நிறைந்துள்ளன.