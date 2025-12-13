என் மலர்
அடுத்த வாரம் இந்தியா வரும் நிசான் MPV
நிசான் இந்தியா நிறுவனம் வருகிற 18ஆம் தேதி தேதி தனது புதிய எம்பிவி ரக காரை உலகளவில் வெளியிடுகிறது. இந்த கார் நிசான் மேக்னைட் மற்றும் எக்ஸ்-டிரெயில் மாடல்களுக்குப் பிறகு நிறுவனத்தின் மூன்றாவது மாடலாக அமைகிறது. வரவிருக்கும் புதிய எம்பிவி மாடல் இந்திய சந்தைக்கான நிசானின் புதுப்பிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு திட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
புதிய மாடல் ரெனால்ட் டிரைபரை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் வழக்கமான 1.0 லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜின் ஆப்ஷனுடன் அதே CMF-A கட்டமைப்பைப் பகிர்ந்து கொள்ளும். நாடு முழுவதும் இந்த காரின் டெஸ்டிங் தீவிரமாக நடைபெற்ற நிலையில், இதுபற்றிய சில விவரங்கள் ஏற்கனவே இணையத்தில் வலம்வருகின்றன.
அதன்படி புதிய காரில் ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட அமைப்பு மற்றும் நிசான்-குறிப்பிட்ட ஸ்டைலிங் மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. மலிவு விலையில் மற்றும் பல்துறை திறன் கொண்ட மக்களை ஈர்க்கும் வகையில் இலக்காகக் கொண்ட இந்த எம்பிவி போட்டியை ஏற்படுத்தும் விலை பிரிவில் நிலைநிறுத்தப்படும்.
எனினும், இருக்கை அமைப்புகளில் கூடுதல் ஆப்ஷன்கள் மற்றும் கூடுதல் அம்சங்களை இந்த காரில் எதிர்பார்க்கலாம். இந்திய சந்தையில் எம்பிவி பிரிவு தொடர்ந்து வளர்ச்சியை பதிவு செய்து வரும் நிலையில், இந்த மாடலின் வெளியீடு இந்தியாவில் நிசானின் தடத்தை கணிசமாக விரிவுபடுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த காரின் வேரியண்ட்கள், அம்சங்கள் மற்றும் விற்பனை காலக்கெடு பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் வருகிற 18ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்தின் போது தெரியவரும்.