என் மலர்
கார்
மூன்று மாடல்களை அப்டேட் செய்யும் சிட்ரோயன் - வெளியான வேற லெவல் தகவல்
- இந்திய சந்தையில் விற்கப்படும் மிகச் சில மலிவு விலை கூப்-எஸ்யூவி-களில் சிட்ரோயன் பசால்ட் மாடலும் ஒன்றாகும்.
- யூனிட் 6-ஸ்பீடு மேனுவல் அல்லது 6-ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் கிடைக்கிறது.
சிட்ரோயன் இந்தியா நிறுவனம், தனது பசால்ட், ஏர்-கிராஸ் மற்றும் சி3 உள்ளிட்ட மாடல்கள், வடிவமைப்பு அடிப்படையில் புதுப்பிப்பு மற்றும் அம்சப் பட்டியலில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. இந்தப் புதுப்பிப்பின் மூலம், மூன்று மாடல்களின் விற்பனையையும் மேம்படுத்த நிறுவனம் இலக்கு வைத்துள்ளது.
இருப்பினும், இந்த மாடல்களின் வெளியீட்டு காலக்கெடுவை நிறுவனம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. இது அதன் '2.0 - ஷிப்ட் டு சேஞ்ச்' என்ற உத்தியின் ஒரு பகுதியாக வருகிறது.
பயணிகள் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில் தோற்றம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் திருத்தங்கள் வடிவில் புதுப்பிப்புகள் இருக்கும் என்று சிட்ரோயன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. புதிய மாடல்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நுகர்வோர் கருத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்கும் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய சந்தையில் விற்கப்படும் மிகச் சில மலிவு விலை கூப்-எஸ்யூவி-களில் சிட்ரோயன் பசால்ட் மாடலும் ஒன்றாகும். இதன் ஆரம்ப விலை ரூ.8.32 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆகும். இந்தியாவில் பசால்ட் இரண்டு வித எஞ்சின் ஆப்ஷன்களுடன் கிடைக்கிறது. இவற்றில் 5-ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் இணைக்கப்பட்ட 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் எஞ்சின் ஒன்றாகும். மற்றொன்று 1.2 லிட்டர் டர்போ-பெட்ரோல் எஞ்சின் ஆகும். இந்த யூனிட் 6-ஸ்பீடு மேனுவல் அல்லது 6-ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் கிடைக்கிறது.
இதற்கிடையில், ஏர்-கிராஸ் பல்வேறு வகை நுகர்வோருக்கு சேவை செய்கிறது மற்றும் ரூ.8.62 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) தொடக்க விலையில் வருகிறது. இதற்கிடையில், C3 தான் இந்த வரம்பில் மிகவும் மலிவு மற்றும் சிறியது. இது ரூ.6.23 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) தொடக்க விலையில் விற்கப்படுகிறது.
இந்த உத்தி சிட்ரோயனின் சில்லறை மற்றும் சேவை வலையமைப்பின் முக்கிய வளர்ச்சியுடன் ஒத்துப்போகிறது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சிட்ரோயன் நிறுவனம் தனது விற்பனையகங்கள் எண்ணிக்கையை 80 இலிருந்து 150 ஆக அதிகரிக்க இலக்கு வைத்துள்ளது.