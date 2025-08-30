என் மலர்
தேதி குறிச்சு வச்சிக்கோங்க... விரைவில் புது கார் அறிமுகம் செய்யும் சிட்ரோயன்
சிட்ரோயன் இந்தியா நிறுவனம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் பசால்ட் எக்ஸ் காரை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்த வாகனத்தை வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.11,000 டோக்கன் தொகையை செலுத்தி முன்பதிவு செய்யலாம். நாட்டில் அதன் வரம்பை மேம்படுத்துவதற்கான நிறுவனத்தின் புதிய உத்தியின் ஒரு பகுதியாக இந்த கார் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. முன்னதாக, இந்த நிறுவனம் ஹேட்ச்பேக்கின் மேம்படுத்தப்பட்ட மாடலான C3X-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது.
வரவிருக்கும் சிட்ரோயன் பசால்ட் எக்ஸ், C3X போன்ற மேம்படுத்தல்களைப் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 'பசால்ட் X' பேட்ஜைத் தவிர, வாகனத்தில் கூடுதல் மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்காது. வண்ண விருப்பங்கள் மற்றும் வடிவமைப்பு அம்சங்கள் தற்போதைய பசால்ட்டின் அம்சங்களுடன் ஒத்துப்போகும். இது நிலையான பசால்ட்டை விட பிரீமியம் மாறுபாடாக நிலைநிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
அதன் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, சிட்ரோயன் பசால்ட் எக்ஸ், வயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ மற்றும் ஆப்பிள் கார்பிளே ஆகியவற்றுக்கான ஆதரவுடன் 10.25 இன்ச் டச்-ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், 7 இன்ச் TFT கலர் டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே, ஆட்டோமேடிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் மற்றும் வயர்லெஸ் போன் சார்ஜிங் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும். பாதுகாப்பிற்காக, இந்த கூபே எஸ்யூவியில் ஆறு ஏர்பேக்குகள், EBD உடன் கூடிய ABS, ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட், ESP (எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி புரோகிராம்), டயர் பிரஷர் கண்காணிப்பு அமைப்பு மற்றும் பல அம்சங்கள் வழங்கப்படும்.
முந்தைய டீஸர்களின் அடிப்படையில், சிட்ரோயன் பசால்ட் எக்ஸ் காரில் குரூயிஸ் கண்ட்ரோல், எஞ்சின் ஸ்டார்ட்/ஸ்டாப் பட்டன் மற்றும் லெதரெட் ஃபினிஷ் செய்யப்பட்ட டேஷ்போர்டு ஆகியவை இடம்பெறும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அம்சங்கள் ஏர்கிராஸ் உட்பட பிற சிட்ரோயன் மாடல்களிலும் கிடைக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 360 டிகிரி சரவுண்ட் வியூ கேமராவுடன் வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிட்ரோயன் பசால்ட் எக்ஸ், நிலையான மாடலில் உள்ள அதே 1.2 லிட்டர், மூன்று சிலிண்டர் டர்போ-பெட்ரோல் எஞ்சினைக் கொண்டிருக்கும். இந்த எஞ்சின் 108 bhp பவர் வெளிப்படுத்தும். வாடிக்கையாளர்கள் தேர்வு செய்யும் டிரான்ஸ்மிஷனை பொறுத்து 205 Nm வரை டார்க் வெளிப்படுத்தும்.