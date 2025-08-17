Live
      அதிநவீன வசதிகளுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஜெலோ நைட் பிளஸ்
      அதிநவீன வசதிகளுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஜெலோ நைட் பிளஸ்

      17 Aug 2025
      • தனியாக கழற்றி எடுத்துச் சென்று சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம்.
      • அதிகபட்சமாக மணிக்கு 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டுள்ளது.

      ஜெலோ எலெக்ட்ரிக் நிறுவனம், புதிய ஜெலோ நைட் பிளஸ் என்ற மின்சார ஸ்கூட்டரை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதில் 1.8 கிலோ வாட் ஹவர் எல்.எப்.பி. பேட்டரி இடம் பெற்றுள்ளது. இதை தனியாக கழற்றி எடுத்துச் சென்று சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம்.

      முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் அதிகபட்சம் 100 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்கலாம். இதில் 1.5 கிலோ வாட் மோட்டார் உள்ளது. அதிகபட்சமாக மணிக்கு 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டுள்ளது.

      இத்துடன் இந்த ஸ்கூட்டரில் ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட், குரூஸ் கண்ட்ரோல், பாலோ-மி-ஹோம் ஹெட் லாம்ப்கள், யு.எஸ்.பி. சார்ஜிங் உட்பட பல அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த ஸ்கூட்டரின் ஷோரூம் விலை சுமார் ரூ.59,990 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

